Luana Piovani traz musical Mania de Explicação a Salvador

"É um espetáculo de várias camadas, para público de todas as idades. As crianças ficam encantadas com o cenário, repleto de objetos lúdicos, como os bonecos e as caixinhas de música, por exemplo, e também com os arranjos lúdicos das canções de Raul Seixas e o figurino colorido. Já os adultos, além disso, adoram o texto, que traz reflexões filosóficas".

A afirmação é da atriz Luana Piovani, protagonista de Mania de Explicação, que recebeu vários prêmios de melhor espetáculo infantil de 2014. A peça chega a Salvador para ser apresentada no Teatro Castro Alves, somente sábado, 28, e domingo, 1º, às 17 horas.

Luana, que tem carreira reconhecida no teatro, cinema e televisão, há 14 anos dedica-se ao teatro infantil, com trabalhos bem cuidadosos, que vêm recebendo elogios da crítica especializada. Com este espetáculo, ela assina a sua quarta produção infantil - em 2003, montou Alice no País das Maravilhas; em 2006, o Pequeno Príncipe; e em 2010, O Soldadinho e a Bailarina.

O enredo da peça conta a história de Isabel (Luana Piovani), uma menina de 12 anos que gosta de inventar uma explicação para cada coisa. Ela desconstrói o significado de palavras do dia a dia para reconstruí-las à sua maneira. Luana revela que o texto filosófico traz interrogações como: "E se eu não tiver pronta para crescer? E se crescer for uma coisa que não fica pronta nunca?"

Maluco Beleza

A direção é de Gabriel Villela, que repete a bem-sucedida parceria com a intérprete depois do espetáculo O Soldadinho e a Bailarina. Gabriel também assina a direção, cenário e figurinos da montagem, que conta ainda com Ernani Maletta na direção musical e traz no elenco, além de Luana, os atores Janaína Azevedo, Luiz Araújo, Beth Lamas, Ivan Vellame e Diogo Almeida.

A intérprete, que recentemente brilhou no seriado Dupla Identidade e no cinema integrou o elenco de A Noite da Virada, conta que Mania de Explicação é uma adaptação para o palco do livro de mesmo nome de Adriana Falcão. "Adriana ficou feliz que eu produzisse e ela se prontificou a adaptar o texto da peça, convidando até um filósofo (Luiz Estellita Lins) para trabalhar com ela", diz.

Foi ideia de Gabriel Villela a escolha do cantor Raul Seixas para a trilha sonora da peça. "Sou grande admiradora de Raul Seixas. Fico feliz em incentivar as crianças no rock nacional", complementa a atriz, que diz que leva quatro anos para produzir um espetáculo infantil "de conteúdo e qualidade", pois não subestima a criança. As canções de Raul Seixas, são executadas ao vivo pelos atores.

Cena infantil

Luana não poupa críticas à cena de teatro infantil. "Criança não tem prioridade no nosso país. Aliás, o que é prioridade? Não há investimento no teatro e a cena do teatro infantil é quase inexistente. Como se pode cobrar do povo ir ao teatro se não há incentivo à educação? Eu faço a minha parte. Faço questão de produzir um bom teatro para as crianças"

A atriz, mãe de Dom, que faz três anos em março, conta que o garoto curtiu todo o processo da montagem e fez amizades com o elenco do espetáculo.

adblock ativo