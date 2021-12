Los Catedrásticos realizam apresentações gratuitas

O espetáculo Nova Mente, criação do grupo baiano Los Catedrásticos, vai ser apresentado gratuitamente nas cidades de Jequié, Santo Amaro, Valença, Lauro de Freitas e Salvador entre janeiro e março.

A turnê intitulada "Império do Sentido", se apresenta nos dias 24 e 25 de janeiro no Centro de Cultura ACM, em Jequié, no dia 6 de fevereiro no Teatro Dona Canô em Santo Amaro, nos dias 14 e 15 de fevereiro no Centro de Cultura Olívia Barradas em Valença, 28 de fevereiro no Cine - Teatro Lauro de Freitas em Lauro de Freitas e encerra a temporada no dia 01 de março, no Espaço Xisto Bahia em Salvador, sempre às 20 horas.

Os atores Cyria Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Ricardo Bittencourt integram há 23 anos o elenco do grupo, enriquecido nesta temporada pelas participações especiais de Luiz Pepeu e Iami Rebouças.

adblock ativo