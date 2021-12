Los Catedrásticos encerra temporada de Nova Mente

Este fim de semana será o último da temporada soteropolitana do espetáculo Nova Mente, do Los Catedrásticos. A produção, assistida por mais de 35 mil espectadores, está em cartaz no Teatro Isba (Avednida Oceânica, 2717, Ondina) de sexta a domingo, às 20h.

Nova Mente apresenta esquetes cômicos em forma de recital, com 20 a 30 músicas de axé, pagode, funk e arrocha, e presta homenagem à artistas da música baiana e popular brasileira. No elenco, os atores Cyra Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Ricardo Bittencourt.

adblock ativo