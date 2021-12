Linguagens artísticas se misturam nas ruas da cidade

Na rua, o palco é infinito. A iluminação é do sol, da lua ou do poste. Quem vai passando pela calçada pode até virar artista também. Nesta sexta-feira, 13, começa a 11ª edição do Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia, que reúne mais de 19 atrações nacionais e internacionais em quatro cidades baianas: Salvador, Madre de Deus, Nazaré e São Francisco do Conde.

Em Salvador, o Festival acontece de sexta, 13, a domingo, 15, na orla do Farol da Barra. No dia 17 e 18, as apresentações acontecem em Nazaré. De lá, o festival segue para São Francisco do Conde, por onde fica nos dias 20 e 21 de março; até chegar ao fim no dia 22, na cidade de Madre de Deus.

Na programação, estão artistas de várias vertentes: de música a contação de histórias, de dança a bonecos, de mímica a teatros de rua. Tudo feito por artistas brasileiros e de outras partes do mundo, como Alemanha, Polônia, Chade e Estados Unidos.

A curadoria das atrações do festival é assinada por Bernard M. Snyder, artista alemão conhecido como Homem-Banda. A direção geral do festival é de Selma Santos, co-idealizadora. "O festival de artistas de rua junta várias linguagens ao mesmo tempo, e isso a gente só tem aqui. Trabalhamos com a ideia de transversalidade: são várias artes juntas no mesmo chão, no mesmo palco, que é a rua", afirma ela.

Confira a programação completa em www.festivalderua.com

