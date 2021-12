Lília Cabral apresenta comédia Maria do Caritó em Salvador

Solteirona de quase 50 anos, ainda virgem, que vive no interior do Nordeste, faz orações a vários santos para conseguir um marido. Este é o mote da premiada comédia Maria do Caritó, que será apresentada, somente neste sábado, 22, e domingo, 23, às 21 horas, no Teatro Castro Alves.

A montagem, que tem texto de Newton Moreno (escrito especialmente para a atriz) e direção de João Fonseca, traz no elenco, além de Lilia Cabral, os intérpretes Eduardo Reyes, Fernando Neves, Silvia Poggetti e Dani Barros, que desempenham diversos personagens.

A atriz Lilia Cabral, 56 anos, 36 de teatro (no currículo conta com mais de 30 novelas, 6 filmes e 15 peças de teatro) informa que a peça que já foi apresentada no Recife, depois de Salvador, seguirá para Natal e Fortaleza.

"A peça tem início com Maria do Caritó pendurada no pau de sebo. Ela há 35 anos luta para casar. Só que, após sobreviver no parto, em que sua mãe morre, foi prometida pelo pai ao Santo Djalminha", afirma.

A personagem terá que enfrentar a fúria do pai e de toda a cidade, que acreditam que ela é santa, para mudar o seu destino.

Trupe circense

Lilia revela que, durante a encenação, a personagem vai se deparar com uma trupe de circo e se apaixonar por um dos artistas, o que contribuirá para a transformação. "O meu maior desafio foi fugir da caricatura e compor uma personagem que transmitisse sinceridade e verdade", destaca.

No papel do pai desiludido está o ator Fernando Neves. A atriz Silvia Poggetti, entre outros papéis, representa Dona Cosma, uma beata que acredita que Maria do Caritó concebeu o milagre de fazer sua galinha voltar a botar ovos.

Já Dani Barros, entre outros, faz o papel da galinha Damiana. E Eduardo Reyes, que completa o elenco, divide-se nos papéis de Anatolli, o artista de circo; Coronel, um verdadeiro pilantra, e José, a versão masculina da Maria do Caritó.

Projetos

Lilia adianta alguns projetos pessoais. Ela participará da próxima novela das 9 horas, Falso Brilhante, de Aguinaldo Silva. Em abril participa do lançamento do filme Júlio Sumiu, de Roberto Berliner. Ela representa a mãe de Júlio (Pedro Nercessian) e Sílvio (Fiuk). Para 2015, a atriz, também tem agendado um filme, parceria com George Moura e Fabrício Mamberti. O tema tratado será o Mal de Alzheimer.

adblock ativo