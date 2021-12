Letícia Sabatella e Maria Casadevall se juntam a imigrantes em peça sobre o Haiti

A experiência de atrizes como Letícia Sabatella e Maria Casadevall se une à autenticidade de dez imigrantes haitianos que nunca haviam subido num palco para contar um pouco da história do país caribenho. O resultado é a peça Haiti Somos Nós, encenada gratuitamente no Centro Cultural Olido, no centro de São Paulo, a partir desta sexta-feira, 5.

Para produzir o espetáculo, a companhia Os Satyros realizou laboratórios teatrais com os imigrantes haitianos moradores de São Paulo, ouvindo as histórias e as experiências de vida de cada um. Nenhum dos participantes do projeto tem experiência com teatro, e a maioria é recém-chegada ao Brasil, ainda aprendendo o português. O trabalho partiu de técnicas que os incentivassem a usar seu próprio gestual e a voz.

Com base nos depoimentos dos novos atores, o roteiro da encenação foi escrito a partir de temas como a história de resistência e independência do Haiti - o primeiro país nas Américas a se tornar independente - e o forte terremoto que devastou o país em 2010.

Além de Letícia Sabatella e Maria Casedevall, o elenco tem ainda Pascoal da Conceição, Henrique Mello e Breno da Matta. A direção é de Rodolfo García Vázquez. A peça fica em cartaz até domingo, 7.

Serviço

Haiti Somos Nós

Centro Cultural Olido, Av. São João, 473.

De 5 a 7 de agosto

Sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

adblock ativo