Lenda e filme inspiram peça de palhaças

O empoderamento da mulher através do riso. Esse é o objetivo do Nariz de Cogumelo, grupo de palhaçaria e arte de rua. Formado por quatro palhaças e dois músicos, a equipe completa dez anos de existência e, para comemorar, estreia temporada com o espetáculo Priscilla e o Tempo das Coisas.

A primeira apresentação acontece nesta quinta-feira, 21, às 16 horas, nas ruas de Fazenda Coutos, em frente ao Conjunto Habitacional Morada na Lagoa, e segue para outros três bairros.

Dirigida e escrita por Paula Lice, a peça é inspirada no filme Priscilla, a Rainha do Deserto, e na lenda do Alasca sobre a baleia. Assim como as personagens do longa, as palhaças passam por transformações, encenando a trajetória do grupo durante os 10 anos.

Já em relação à baleia, a diretora explica que, na lenda, um homem apaga uma chama que deixava o mamífero vivo, e relaciona com a vulnerabilidade da mulher em uma sociedade machista. "Apagar a chama da baleia, da mulher, acontece todos os dias", afirma Paula.

Além de se inspirar na lenda, ela explica que escolheu a baleia pela forte relação que o mamífero tem com a mulher. "A baleia é um animal muito identificado com o feminino, um mamífero pesado que atinge águas profundas. A gente tem esse imaginário que associa as profundezas muito à intuição da mulher".

Apesar da mensagem ser forte, Priscilla e o Tempo das Coisas é definido como um espetáculo infantil para adultos, porque é apresentado de uma forma lúdica e metafórica. "A proposta é mais um ruído que a gente quer provocar. A gente acredita que dentro de cada adulto existe essa criança que tá ali. Mas a gente também quer falar com o público infantil. É um espetáculo para todas as idades", declara.

O Grupo

O tema tão presente na peça deve-se à militância do grupo Nariz de Cogumelo pelo espaço das mulheres. Não só nas ruas fazendo rir, mas como também no quesito simbólico, de dar voz, de lutar contra a opressão.

"A presença das mulheres na palhaçaria vem para quebrar a lógica de que não só apenas os homens podem fazer rir", comenta Laili Flórez, uma das palhaças do grupo. "Estamos em um espaço tradicionalmente masculino e, estando na rua, é uma forma da gente se empoderar também. O grupo é feminista, todas somos!", emenda.

Além de Laili, Larissa Uerba, Luiza Bocca e Viviane Abreu são as palhaças do grupo, que estão acompanhadas pelos músicos Diogo Flórez e Pedro Vieira. O Nariz de Cogumelo venceu com a montagem Priscilla e o Tempo das Coisas o Edital Arte em Toda Parte - Ano III, realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

