Lelo Filho mostra talento dramático no 1º solo da carreira

O ator Lelo Filho, 32 anos de carreira, é conhecido do grande público pelo desempenho em espetáculos como A Bofetada ou Siricotico - Uma Comédia do Balacobaco, entre outras comédias. Em A Bofetada, como esquecer a personagem Fanta Maria, com seu bordão "É a minha cara!"?. Já em Siricotico..., Lelo, que representou a engraçada Elisabeta Taylor, também caiu nas graças do grande público e emplacou o bordão "Ai, que ódio!". São apenas alguns exemplos, entre outros tipos hilários do repertório do ator.



Quem foi assistir ao primeiro solo do intérprete, Fora da Ordem, que está em cartaz no Espaço Xisto Bahia, sexta e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19h, esperando personagens ligados ao universo humorístico, assistiu outro Lelo: ele representou vários papéis, mas com perfis bem dramáticos.



Sim, o intérprete baiano sai da zona de conforto dos personagens ligados ao reino do humor e encara personagens sofridos que fazem parte de um núcleo familiar que padece com as consequências da ditadura.



A peça começa em 1968, no ano da promulgação do Ato Institucional número 5 (AI 5). Lelo representa Pedro, filho de um major torturador. Ele é irmão de Glorinha (que se exila no Chile e também sofre com o regime do general Pinochet).



O ator também veste a pele dos outros irmãos de Pedro: Adriano (escritor) e Jonas (ator, que é homossexual), além de Pedrinho, filho de Adriano que é fotógrafo e documentarista.



Narração e interpretação



O interprete, que incorpora modo narrativo à interpretação para conduzir o enredo, se sai bem da empreitada, demonstrando versatilidade e talento - nas cenas da tortura, por exemplo, Lelo emociona e passa muita verdade na construção de seu personagem agredido.



O texto, de autoria de Lelo Filho, não só aborda as agruras da ditadura, mas se refere ao racismo, imigração, homofobia, violência, intolerância religiosa, conflitos étnicos e aids, sem faltar briga de adolescentes, maus-tratos de animais, etc. Lelo "atira" para todo lado no que diz respeito às mazelas.



Tudo bem, o intérprete se propõe a falar de temas incômodos e permanece fiel ao seu propósito, mas chega um momento que o espectador sente necessidade de um certo "respiro" para absorver todas as bandeiras que a peça levanta. Alguns cortes deixaria o espetáculo mais dinâmico e menos didático.



