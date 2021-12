Leitura dramática d'A Bofetada é adiada para 23 de maio

A leitura dramática d'A Bofetada, que seria realizada nesta quinta-feira, 16, foi adiada para o dia 23 de maio, devido a iminência de greve dos rodoviários. Embora a paralisação da categoria tenha sido suspensa, A Outra Companhia de Teatro se apresentará nesta nova data, às 20h, na Casa d'A Outra.

O Teatro da Queda é o convidado para esta edição. Ao longo das edições, já foram realizadas leituras de 'Stopem, Stopem' compilado de textos de João Augusto, fundador, da Companhia Teatro dos Novos e 'Cabaré da Rrrraça', do Bando de Teatro Olodum.

O Ciclo de Leituras Dramáticas é utilizado pela companhia como um intercâmbio com grupos de teatro baianos, que fornecem ferramentas para a nova montagem do grupo, que possui previsão de estreia no segundo semestre deste ano.

