Lázaro Ramos é curador de mostra baiana

Pelo segundo ano consecutivo, o Festival de Teatro de Curitiba, de 25 de março a 6 de abril, terá em sua programação uma Mostra Baiana, desta vez com curadoria do ator Lázaro Ramos.

Os espetáculos Destinatário Desconhecido (Zeca de Abreu), Entre Nós - Uma Comédia sobre Diversidade (João Sanches), Grand Théâtre: Pão & Circo (Manada - Criação e Arte), O Circo de Soleinildo (Cia. Operakata de Teatro), O Segredo da Arca de Trancoso (Grupo Vilavox), Um Piano, O Bolero e A Galinha (Paula Lice, Igor Epifânio e Jacyan Castilho) e Uma Vez, Nada Mais (Hebe Alves) vão representar o estado.



A iniciativa é uma parceria do Festival de Curitiba com a Fundação Cultural do Estado da Bahia

