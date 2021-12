Lauro de Freitas recebe Festival Nacional de Teatro

Lauro de Freitas vai sediar a 7ª edição do Festival Nacional Ipitanga de Teatro, que acontece de domingo, 11, a sábado, 16, no Cine Teatro, com ingressos a R$ 6, e nas principais praças da cidade, gratuitamente.

Esta edição terá como novidades os workshops gratuitos para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e para comunidade, com temas como a criação de mamulengos (tradicionais bonecos de Recife) e Interpretação.

O festival vão reunir grupo de diversos estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Pernambuco. Serão 31 apresentações com espetáculos de drama, comédia e fábula que irão concorrer a R$ 15 mil em prêmios.

Clique aqui e confira a programação completa e os espetáculos que fazem parte da 7ª edição do Festival Nacional Ipitanga de Teatro

