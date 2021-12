Laudamuco traz crítica política do espanhol Roberto Vidal Bolaño

Laudamuco, rei ancião, destituído do poder por um povo que se levanta, em armas, contra sua tirania, passa as últimas horas de sua vida em companhia de seu criado Rouco. Este servo tenta dissimular a decadência do reinado, entretendo o monarca. Para isto interpreta diversas autoridades como magistrado, sumo pontífice e um general que abandonaram o rei.

A trama, do galego Roberto Vidal Bolaño, que reflete sobre macro e micro poderes (a dos que estão em alto escalão e as que, na esfera de baixo, reproduzem o discurso autoritário de opressão) é do espetáculo Laudamuco — O senhor dos Nenhures, que estreia no Teatro Sesi do Rio Vermelho, sábado, às 20 horas. A peça, fica em cartaz sempre aos sábados e domingos, no mesmo horário até o dia 27.

No palco, para dar vida aos personagens, Danilo Caio (Bartolomeus / Compadre de Ogum / Atire a Primeira Pedra), que faz o rei, e João Guisande (A Capivara Selvagem, Amnesis, Bonitinha, mas Ordinária), que faz o servo.

Os intérpretes, que angariaram o prêmio duplo do Braskem de Melhor Ator 2015, contracenam com Fernanda Beltrão (Na Coxia, As Confrarias), que tem uma menor participação na peça e representa Minia, esposa do criado, que, no decorrer da montagem, chega a ser oferecida pelo servo ao rei ancião.

A direção e encenação são do espanhol Moncho Rodrigues, que assinou também a direção de Bartolomeus e Bululú - Histórias da Invenção do Mundo, e que venceu o Prêmio Braskem de Teatro 2015 na categoria Melhor Espetáculo Adulto.

Dramaturgia

A dramaturgia, que foi construída a partir de texto original é de Helenma (é assim mesmo que se escreve) Sá Lima, que sublinha as relações de poder e submissão, autoritarismo e passividade.

O ator Danilo Cairo lembra que a montagem é o sétimo espetáculo do grupo Toca de Teatro, que tem no repertório peças elogiadas como Atire a Primeira Pedra, Amnésia e Bululú. O intérprete este ano interpretou Narcissus, peça que também integra o grupo Toca do Teatro.

"Laudamuco conta a história de um rei que perdeu o poder e que tem um servo que começa a criar situações fictícias para que este rei pense que ainda é monarca”, diz Danilo Cairo.

“Na peça é mostrada uma relação de um homem que só sabe mandar e outro que só sabe servir ”complementa.

Ele lembra que esta é a terceira parceria do grupo com o encenador espanhol Moncho Rodrigues, que também assina projeto de luz e divide cenografia com Guilherme Castro, além de figurino com Marília Martins. O diretor no momento da entrevista estava em Portugal.

Política

Já João Guisande faz referência ao momento atual do país. “Sabemos que neste momento que o país vive, falar de política é até um risco, mas nós assumimos esta ideia de falar de podres poderes”, afirmou.

Sobre o fato de representar personagens, o ator disse que “é um exercício maravilhoso para qualquer intérprete”, garante, acrescentando que o dramaturgo coloca em xeque o poder de quem serve e que em determinado momento também faz uso de seus pequenos poderes”, frisa Guisande.

Danilo Cairo informa que depois das apresentações em Salvador o grupo pretende mostrar o espetáculo em Fafe, Portugal. Moncho é coordenador artístico do projeto Fafe Cidade das Artes em Portugal, que mantém parceria e intercâmbio com o teatro brasileiro e com o Toca de Teatro.

| Serviço

Laudamuco - Senhor de Nenhures

Sáb e dom, 20h

Teatro SESI Rio Vermelho (Rua Borges dos Réis, 9, Rio Vermelho)

R$ 30 e R$ 15

