Kataklò apresenta espetáculo inédito em Salvador

Depois de realizar turnês pelo Brasil com os espetáculos Light e Play, a festejada companhia italiana Kataklò Atletic Dance Theatre volta ao país com montagem inédita.

Trata-se de Puzzle, que depois de se apresentar em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, chega a Salvador e depois segue para Belo Horizonte.

Na capital baiana a apresentação única do novo espetáculo acontece na Sala Principal do Teatro Castro Alves, nesta terça-feira, 5, às 21 horas.

Pela primeira vez na história da Kataklò, os dançarinos, sob a direção da coreógrafa Giulia Staccioli, diretora da companhia, participam da criação das coreografias.

Nova fase criativa

De Porto Alegre, Giulia Staccioli, criadora do grupo, afirma: "Puzzle é um espetáculo que apresenta 20 pequenas coreografias, sendo que algumas delas são do repertório da companhia. Outras são criadas pelos dançatores (como ela chama os dançarinos intérpretes)".

"A novidade é justamente esta: eu decidi dar aos dançatores a possibilidade de criar coreografias e em alguns momentos não falta improvisação", prossegue.

Giulia afirma que o resultado tem agradado a todos. "Puzzle (charada, quebra-cabeças) é colorido, alegre e tem muito frescor. No Brasil a recepção tem sido calorosíssima", destaca.

Trabalho fatigante

A iniciativa é uma recompensa ao trabalho árduo dos sete dançatores. "É um espetáculo muito fatigante, cansativo, porque exige muito empenho do ponto de vista físico e interpretativo", acrescenta a coreógrafa.

Para se ter uma ideia, os intérpretes trabalham de seis a setes horas por dia e, quando estão em turnê, chegam aos locais de apresentação quatro horas antes do espetáculo para ajustes e passagem de luz, além de adequação ao espaço.

A montagem, dividida em dois atos e que dura mais de 90 minutos, mostra a diversidade de expressões dos dançatores, que unem o atletismo, a dança e o teatro nas performances.



Ações físicas

A beleza das ações físicas e vigor de movimento dos atletas chamam a atenção do trabalho diferenciado da companhia, fundada em 1995 na cidade de Milão, no norte da Itália.

Todos os integrantes da companhia são atletas, jovens campeões mundiais e olímpicos, que se reuniram no sentido de mostrar a fusão de várias linguagens artísticas.

Giulia conta que durante muitos anos foi ginasta e, quando terminou, começou a dançar.

Depois de uma experiência com uma companhia americana, ela decidiu criar a companhia Kataklò Athletic Dance Theatre, que se baseia no estudo aprofundado do gesto e da linguagem corporal.

Entre os muitos prêmios recebidos por Giulia, constam o da Unesco, por ajudar a promover a cooperação internacional através do esporte.

