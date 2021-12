Júnior e Mainha estreiam novo projeto de entretenimento e espetáculo

Os atores Sulivã Bispo (Mainha) e Thiago Almasy (Junior), que ficaram famosos com o "Frases de Mainha", agora seguem com um novo projeto. Após um breve intervalo, os artistas estreiam nesta quinta-feira, 28, o "Na Rédea Curta", apresentando episódios semanais no Youtube. Além disso, a dupla irá expor o espetáculo no dia 29 de julho, às 11h, no "Domingo no TCA", com ingressos a R$ 1 e R$ 0,50.

Este projeto marca uma nova fase dos atores que buscam continuar mostrando o humor, ao falar sobre a Bahia. Desde 2016, Mainha e Júnior encantam o público na web que acompanha a série de vídeos de uma mãe solteira e seu filho acomodado.

"Tem gente que gosta de Junior e Mainha porque falam da Bahia, tem gente que diz que o projeto renova a forma de fazer humor, outras pessoas se identificam no comportamento da mãe solteira que cria o filho sozinho, algumas pessoas reconhecem que os episódios abordam uma Bahia velha e uma Bahia nova... Enfim, cada um gosta do projeto por um motivo particular e isso explica também o nosso êxito", afirma Thiago Almasy.

"Na Rédea Curta" também será apresentado no Domingo no TCA, em 29 de julho

Já Sulivã, acredita que a carreira cresceu porque os personagens não são caracaturais e pelo acesso de conteúdo para todas as idades. "Os personagens não são absurdos e, se às vezes parecem ser, é porque as mães têm horas que realmente são absurdas", afirma.

Além disso, a nova fase deixa a família um pouco maior. Em alguns dos episódios o público poderá conhecer a avó, tia e pai de Júnior. "Nós já tínhamos uma caminhada como atores, mas Junior e Mainha nos lançaram no mercado e queremos abrir esse espaço para outros atores também", explica Thiago.

adblock ativo