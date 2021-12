Juliana Knust e Cássio Reis apresentam peça em Salvador

Será apresentado nos dias 29 e 30 de setembro a comédia romântica "Em Casa a Gente Conversa", estrelada pelos atores Juliana Knust e Cássio Reis. A peça estará em cartas no Teatro Jorge Amado, sendo exibida às 20h, no sábado, e 19h no domingo.

"Em Casa a Gente Conversa" conta de forma bem-humorada as aventuras e também os desencontros de um casal que está em processo de separação e começa a rever a história do casamento aos longo dos encontros para definir os detalhes do divórcio. A peça possui direção de Fernando Philbert e texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através da plataforma Ingresso Rápido.

