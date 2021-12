Joelma reflete sobre inadequação corporal e preconceito

O ator, performer, encenador e autor Fábio Vidal leva ao palco a história de luta de uma transexual baiana, que hoje tem 68 anos e vive numa casa, que é um misto de centro espiritualista e igreja, em Ipiaú, distante a 357 km de Salvador.

Trata-se de Joelma, que virou personagem de curta-metragem homônimo do diretor Edson Bastos e que agora ganha versão no teatro.

O quinto solo de Vidal, também chamado de Joelma, terá sua estreia dentro da programação da sexta edição do Festival Internacional de Artes Cênicas (Fiac), neste sábado, 28, às 20 horas, no Goethe Institut (Icba). Prossegue até domingo, 29, no mesmo horário.

Vidal, que atua e também assina autoria e direção em parceria com Edson Bastos, destaca: "Quando fui conhecer a verdadeira Joelma, em Ipiaú, tive a certeza de que outros assuntos deveriam ganhar destaque no palco. Temas que não puderam entrar no curta por uma questão de recorte".

"No teatro, por exemplo, Joelma ganha mais voz, há cenas no cabaré e também é aprofundado o seu lado mítico/ espiritual", complementa o intérprete, conhecido dos baianos pelos solos Seu Bomfim, Velôsidade Máxima, Erê - Eterno Rêtorno e Sebastião, entre outros trabalhos coletivos.

Vida real

Na vida real, Joelma, que nasceu em Ipiaú, era pobre, catava carvão e desde criança referia-se como uma menina, embora fosse do sexo masculino. Por volta de 15 a 16 anos ela parte para São Paulo, onde permanece durante 30 anos.

"Ela, que atua como dançarina e prostituta, faz, então, a cirurgia de redesignação (troca de sexo), coloca silicone e volta a Ipiaú, casada", conta.

O lado espiritual de Joelma é um capítulo à parte. "Com 13 anos ela afirma ter sido visitada por 13 almas", complementa o intérprete, que diz que Joelma foge ao estereótipo do transexual. "É uma senhora elegante e recatada", afirma.

Casamento com o cinema

A obra teatral, que dura 1h15, busca o casamento com o cinema, numa relação de jogo que estabelece interdependência, sobreposição e complementaridade. "O curta-metragem é mostrado diluído durante a montagem", afirma o ator.

Referências musicais e sonoras povoam o solo, que remete a divas da MPB de tempos distintos, a exemplo de Gal Costa, Lady Zu e Ângela Maria.

Vidal revela que o solo também dá espaço a outros aspectos dramáticos da vida de Joelma, a exemplo de um crime que cometeu por legítima defesa, sendo, por isso mesmo, inocentada do delito.

Equipe

O solo Joelma conta com a trilha sonora assinada por Ronei Jorge e Luciano Simas; direção de arte e cenografia de Luís Parras; concepção de luz de Pedro Dultra e figurinos criados por Maurício Martins. A maquiagem é de Marie Thauront. Depois do Fiac, o espetáculo prossegue no local.

