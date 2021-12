João Miguel estreia em Salvador o espetáculo Bispo

Um dos mais premiados atores brasileiros, João Miguel estreia nacionalmente em Salvador o espetáculo Bispo, solo livremente inspirado na vida, palavras e obra do artista plástico Arthur Bispo do Rosário (1911-1989), que viveu por cinco décadas como interno da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, diagnosticado como esquizofrênico-paranoico.

A montagem, que será apresentada desta sexta, 5, a domingo, 8, no Teatro Vila Velha, é na verdade uma nova concepção de espetáculo encenado há mais de 15 anos. O ator afirma que está ansioso, "com o coração na boca, mas feliz de estrear nacionalmente o espetáculo na capital baiana". Ele acrescenta que nesta versão os princípios da montagem anterior são os mesmos, mas as diversas linguagens artísticas (cenário, o som, a iluminação, etc), se entrelaçam mais.

Audiovisual

Entre as novidades da montagem consta a presença do registro do audiovisual. Profissionais vão filmar todos os deslocamentos da peça. Após a temporada em Salvador o espetáculo segue para Aracaju, Japaratuba (terra de Bispo) e João Pessoa.

A peça enfoca a lógica de criação de Bispo e a materialização da obra do artista numa dimensão profunda de reconhecimento, independente das catalogações a que ele foi submetido no decorrer de anos, como esquizofrênico e como artista plástico.

adblock ativo