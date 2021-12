João Guisande reapresenta dois espetáculos em Salvador

O ator João Guisande retoma projeto com dois espetáculos durante o mês de abril em Salvador, sendo o solo Retratos Imorais e a peça Foi Por Esse AMOR, onde João atua com o pai.

Os espetáculos fazem parte do projeto João Guisande em Repertório e estarão em exibição de 06 a 21 de abril, sábados e domingos, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Retratos Imorais

O solo Retratos Imorais, em cartaz aos domingos – 07, 14 e 21 de abril, é inspirado em dois contos do escritor cearense Ronaldo Correia de Brito - Mãe em Fuligem de Candeeiro e Mãe numa Ilha deserta.

A peça traz as personagens Edmundo e Marivaldo, criadas por Ronaldo Correia de Brito, que compartilham em cena uma solidão conhecida por muitos, moradores de ilhas desertas e paisagens de aglomerados. São dois monólogos em um solo e as personagens são totalmente opostas

Edmundo, personagem da primeira história, aceitou o “emprego” de faroleiro numa ilha depois de uma desilusão amorosa. Revive o drama da afetividade, da masculinidade, do ser ou não aceito.

Já Marivaldo é um personagem não-binário e tem uma alma delicada tocada pelas memórias absurdas da mãe. Procura o seu encontro na pintura de retratos em fuligem de candeeiro.

Foi Por Esse AMOR

Foi Por Esse AMOR será apresentado aos sábados – 06, 13 e 20 de abril. Nele, João contracena com o pai Antônio Roque. Nele, os dois demonstram a relação entre pai e filho em diversas circunstâncias, do amor de ambos pelo carnaval até as dúvidas e medos da infância, juventude e velhice, da rivalidade no futebol - António (Bahia) e João (Vitória).

O espetáculo é um projeto de continuidade da pesquisa do ator João Guisande no campo da improvisação, contação de histórias, memórias afetivas e criativas do mesmo.

