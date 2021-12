Jingobel reestreia com elenco composto por homens

Misturado às lágrimas, o riso ainda prevalece. É assim no espetáculo teatral Jingobel, que reestreia em Salvador nesta quarta-feira, 21, no teatro Sesc Casa do Comércio (Pituba).

A peça é uma comédia e prova que é possível ir além do riso pelo riso: trabalha com uma perspectiva que leva o espectador a pensar sobre o que está vendo. No enredo, uma mulher é abandonada pelo amante na véspera do Natal e, no desespero da situação, faz duas reféns em sua casa.

O texto tem assinatura de Claudio Simões, que também responde por outros de muito sucesso, como o das montagens Quem Matou Maria Helena?, O Sumiço da Santa e Vixe Maria - Deus e o Diabo na Bahia, este último em parceria com Cacilda Póvoas e Gil Vicente Tavares.

Depois de sua estreia, em 1998, Jingobel já foi encenado diversas vezes Brasil afora, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Juazeiro. Desta vez, será encenada por quatro homens: Luciano Freire, Wagno Matos, Wilson Macêdo e Leonardo Teles.

Jingobel foi montada pela primeira vez em Salvador com um elenco composto apenas por mulheres. Esta será a estreia na cidade com um elenco masculino. Para o autor, é uma alegria o texto de Jingobel ter sido encenado tantas vezes. "Acho bacana essa popularidade que alcançamos, mesmo porque ela não é uma peça fácil, ela toca em questões que fazem você sair do teatro e pensar na vida", diz.

Tema - Claudio conta que o grande tema desenvolvido pela peça é a solidão. A personagem principal vive isolada no apartamento quando é abandonada pelo amante, um homem casado, em plena noite de Natal.

Segundo Claudio Simões, as duas mulheres que se tornam reféns da protagonista também são solitárias. "Na verdade, a peça mostra o encontro dessas três mulheres solitárias, e a dimensão da solidão é muito maior na cidade grande, até pelo paradoxo de ter mais gente e mais isolamento".

