Janete do Zorra Total apresenta espetáculo em Salvador

A atriz Thalita Carauta, a intérprete de Janete do programa Zorra Total, da Rede Globo, vai trazer a Salvador o espetáculo Favela, que ficará em cartaz no Teatro Casa do Comércio de 21 a 23 de setembro.

O espetáculo narra um dia comum de uma comunidade, apresentada por quatro personagens: Clarete, uma vendedora de calcinha barraqueira; Dona Santinha, uma pregadora suspeita; Fininho, o chefe da Favela, e a sedutora Janete, a radialista que dá dicas de sedução.

Thalita se transforma em diferentes personagens diante do público. De um pequeno baú sai o figurino e os acessórios que compõem cada personagem, e em poucos segundos ela dá vida a outra pessoa.

