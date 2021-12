Jackson Costa estreia como diretor em espetáculo no FIAC

Entre os destaques do encerramento do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC) , o ator baiano Jackson Costa faz sua estreia como diretor. Seu espetáculo "Love" é um monólogo com a atriz Cyria Coentro, que permeia poemas e textos sobre o amor. A apresentação será no Teatro Gamboa Nova, de sexta a domingo (31/10 a 02/11), sempre às 20h. O valor do ingresso é R$16 (inteira).

A peça é resultado de uma pesquisa que Cyria fez por 10 anos para escolher os poemas que coubessem em uma interpretação para o palco. A eleição de cerca de 200 poesias, de autores como Maiakovisk, Mário Quintana e Boudelaire, Castro Alvessin resultaram da busca. Com esses textos e outros sugeridos por Elisa Lucinda, os três (Cyria, Jackson e Elisa) montaram a peça.

