Irreverência,bom humor e música com Divina Valéria e Rogéria

O brilho dos holofotes, os teatros, as coxias, os camarins repletos de flores, a admiração dos fãs, o assédio e desejo dos homens e o calor afetuoso de muitas, muitas palmas. Esta fantasia glamurosa parecia muito distante da realidade dos artistas transformistas brasileiros em 1964, ano que teve início a ditadura militar.



Divina Valéria e Rogéria, que chegaram a ser presas "para averiguação" em tempos de rigidez moral e de costumes, no entanto, decidiram desde muito jovens que fugiriam do destino da marginalidade, de esconder a sexualidade a sete chaves e que dariam vazão ao talento artístico de alguma forma.

A coragem desta escolha - se hoje a homofobia ainda é uma realidade, imagine há 50 anos - provou que as duas estavam certas, resultando em uma trajetória de sucesso e de muito reconhecimento. Para comemorar o jubileu da carreira, Divina e Valéria fazem um show em dupla pela primeira vez.



Espetáculo inédito



O espetáculo inédito será apresentado sexta (12) e sábado (13), às 21 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Estrelas do documentário musical recém-dirigido por Leandra Leal, intitulado Divinas Divas, Rogéria e Valéria prometem uma noite especial onde irreverência e humor dividem espaço com a boa música.



No espetáculo, roteirizado por Aninha Franco, não faltarão boleros, releituras de sucessos da MPB e clássicos da música mundial, com destaque para a música francesa e espanhola. Entre uma canção e outra, as divas irão relembrar histórias e fatos reais de suas vidas.



As artistas versáteis - ambas são do signo de gêmeos, que têm como característica grande poder de adaptação, comunicação e uma forma jovial de perceber o mundo - riem quando se fala da rivalidade entre elas e garantem que são muito amigas. Mesmo assim, se divertem, com algumas "estocadas" para provocar uma à outra.



Mais intérprete e rainha



"Rogéria é incrível, canta bem, é atriz e tem muito humor, mas eu me acho mais intérprete", afirma Divina Valéria, que teve Elizeth Cardoso como sua madrinha artística.

Divina Valéria conheceu o sucesso sob a direção de Augusto César Vanucci, Ronaldo Bôscoli, Leny Dale e Carlos Manga; e em espetáculos ao lado de Miéle, Agildo Ribeiro, Aracy de Almeida, Pedrinho Mattar e Peri Ribeiro. Participou de filmes e espetáculos teatrais, como Emma Toma Blues, com texto de Aninha Franco e direção de Paulo Dourado.

Já Rogéria, que foi estrela de grandes produções brasileiras no exterior e contabiliza atuações no teatro, cinema e TV, também entra na brincadeira ao ser questionada sobre a diferença de estilo das duas.



"Valéria tem estilo, canta MPB bem e cozinha, mas eu sou a rainha da Broadway, meu amor", frisa.



Bibi e Fernanda Montenegro



Rogéria, que participou de grandes montagens como Gays Girls, Gay Fantasy e Rio Gay, o que a consagrou como um ícone desta arte nos anos 1980, lembra dos áureos tempos em Paris, com a amiga fiel, entregando que Divina Valéria foi casada com um milionário.



Ela conta, também, que Bibi Ferreira e Fernanda Montenegro a incentivaram a se apresentar artisticamente como transformista. Com Bibi Ferreira, também estrelou Querelle, em 1989, com direção de Fabio Pillar. Além de muitos shows, no cinema fez O Homem que Comprou o Mundo, Gigantes da América, Copacabana, Tudo Azul, entre outros.





