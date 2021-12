Intérpretes do BTCA instigam voyeurismo do público

Prazer em observar os outros, participando de momentos íntimos ou privados de outros indivíduos como um espectador privilegiado. Assim age o voyeur, palavra de origem francesa que descreve aquele que vê, que espiona o outro com gozo.

O público baiano, que sabe se deleitar com uma obra de arte, tem oportunidade rara de conferir uma exposição de dança - não um espetáculo —, como um trabalho exposto em um quadro para apreciação. Só que esta exposição não é estática, se movimenta.

Trata-se de Voyeur do Movimento: Uma Exposição de Dança, uma imersão criativa do Balé Teatro Castro Alves - BTCA no Palacete das Artes, Graça. Com estreia sexta-feira, no local, das 17h30 às 20 horas, fica em cartaz, no mesmo horário, sábado, 29, e domingo, 30.

Primeiro projeto do ano

Este é o primeiro projeto do BTCA em 2015, já que até agora a companhia não recebeu o orçamento deste ano. O diretor artístico Antrifo Sanches, finalmente empossado no dia 24 de julho - desde o início do ano ele aguardava trâmites legais para assumir o cargo -, afirma que, apesar da falta de dinheiro, não falta criatividade. Neste contexto, figurino e cenário foram retirados do próprio acervo do BTCA.

"O que estamos propondo não é apresentação de um espetáculo e, sim, uma exposição de dança. Os solos, duos e trios, que integram 20 cenas, são uma obra de arte viva", pontua Antrifo.

"O público poderá se deter, das 17h30 às 20 horas, em um determinado solo como na apreciação de um quadro ou visitar todos. Como se estivesse numa galeria, ele vai ter autonomia para escolher o que quer ver", acrescenta.

Dança em todos os locais

O diretor artístico do BTCA diz que o público vai ver dança - corpos em diálogo com as artes visuais, performances, coreografias - em todos os lugares do Palacete, em todos os andares, inclusive o sótão. Antrifo afirma que as modulações estéticas desse trabalho partiram da investigação cênica de cada bailarino, ao atuar como criador de sua própria cena.

Eles entrelaçam experiências pessoais e artes visuais. "Quando ensaiaram, os bailarinos tiveram no chão, espalhados, diversos catálogos de artes visuais. Cada um escolheu o que quis para o processo", diz.

Solos

A intérprete-criadora Maria Angela Tochilovsky se inspirou na obra do escultor francês Auguste Rodin e nas memórias de uma criança autista, no solo em que aparecem esculturas de cabeça. Já a intérprete-criadora Lila Martins trabalhou o seu solo a partir do universo da pintora mexicana Frida Kahlo, que enfrentou diversas tragédias pessoais. Lila apresenta-se com uma cadeira de rodas.

Com apresentação no sótão do Palacete das Artes, a intérprete-criadora Luisa Meireles resolveu usar a metáfora do espaço para falar do que é escondido, do que é mantido em segredo. Ela também fala da mulher negra. São apenas alguns exemplos, o que permitirá ao público novas leituras da "obra viva".

Diversidade

O projeto, primeiro trabalho desenvolvido pelo BTCA sob a curadoria artística de Antrifo Sanches, também dialoga com a diversidade na contemporaneidade. "A diversidade propõe a interação com outros ambientes e contato mais próximo com o público", diz Antrifo, que sinaliza que a dança não precisa ser sempre apreendida como código fechado na caixa cênica.



Apesar do ano de dificuldade para a economia do país - Antrifo lembra os cortes de verbas da Ufba, no setor educacional -, O BTCA, como os demais setores da cultura, precisam sair da crise. Até porque em 2016 o Balé Teatro Castro Alves fará 35 anos. Entre os planos de Antrifo, está uma grande exposição de fotos, figurinos e cenários com a história do BTCA e duas novas coreografias

