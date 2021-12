Intérprete Wanderley Meira é destaque no teatro baiano

Ator, produtor, dramaturgo e professor, Wanderley Meira bem que merecia ter levado a estatueta de melhor ator na 21ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, que premiou os melhores da cena artística do ano passado.

Sim, a sua brilhante atuação no espetáculo Longa Jornada Noite Adentro, da Companhia de Teatro da Ufba, provou que o intérprete tem o teatro na veia. Wanderley não levou o prêmio, mas encantou pela visceral construção de um personagem alcoólatra, que tem inveja do talento do irmão mais novo.



A peça, que levou os prêmios Braskem de melhor espetáculo adulto, diretor (Harildo Déda), atriz (Joana Schnitman) e categoria especial (Eduardo Tudella, pela iluminação e cenografia) retorna a cartaz, no dia 4 de julho, no Teatro Martim Gonçalves, Canela, onde permanece até o dia 20.

Indicação como prêmio

Para Wanderley, 36, 16 anos de carreira artística, bom mesmo é estar envolvido com teatro, seja atuando, seja como dramaturgo, seja produzindo ou como assistente de direção.



"De verdade, a indicação para mim como ator já foi uma grande alegria, um grande prêmio. Foi a minha primeira indicação, fiquei muito feliz e festejei os prêmios obtidos pela Longa Jornada...", disse.



Wandinho, como é carinhosamente chamado pelos amigos, é assim mesmo: talentoso, humilde, sem vaidades excessivas.

"Ele antes de ser ator é uma pessoa de grande sensibilidade. E melhor: é bem humorado, traz leveza para qualquer elenco, seja como produtor, seja como ator", depõe o diretor Harildo Déda.



Múltiplas atividades

Atualmente, Wanderley se divide nos ensaios de Longa Jornada Noite Adentro e o espetáculo As Confrarias, texto de Jorge Andrade, com direção de Paulo Cunha.

Nesta última peça, prevista para estrear em agosto, mais uma vez atuará como ator convidado e diretor de produção, em mais uma realização da Companhia da Ufba.

E mais: o ator já recebeu o convite para mais uma nova produção da Cia de Teatro da Ufba. Trata-se de Coriolano, texto de Shakespeare, com direção de Harildo Déda.



O ator, que ri pelos olhos, entrega que está em fase de produção de um texto de sua autoria, projeto aprovado no edital Setorial de Teatro da Funceb. Trata-se de Meu Hamlet, no qual fará uma discussão da sua relação com o pai, expurgando conflitos desta relação.

Origem simples

Nascido em Livramento de Nossa Senhora, distante mais de 600 quilômetros de Salvador, Wanderley traz ainda muito da simplicidade e sabedoria de menino do interior.



Filho da costureira e dona de casa, Ludovina, a Dona Bina, 73 anos, e do professor e agricultor José Wanderley, o seu Wandi, 73, aprendeu na convivência com 14 irmãos a respeitar a individualidade de cada pessoa.



Licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Salvador, Wanderley também é fã de leitura e defende que toda ator deve ter alguma experiência como assistente de direção. Em sua formação elenca, ainda, como fundamental, o curso de mímica corporal dramática, de Nadja Turenko.



Destaques

Wanderley começou profissionalmente com Manoel Lopes Pontes em 1998, mas ganhou os holofotes da crítica em 2003, com o espetáculo Rubem, resultado da Oficina, ministrada por Fernando Guerreiro.



De lá para cá atuou, entre outros, em Sarau Carnavalesco, Ensaio de Casamento, em que estreou como dramaturgo, e Longa Jornada... Já como assistente de direção, trabalhou em A Prostituta Respeitosa e Cartas Abertas, direção de Márcio Meireles; A Princesa e o Unicórnio (George Mascarenhas) e Hamlet (Harildo Déda).

Trabalhou em produção em Solo Almodóvar, Nunca Nade Sozinho e Longa Jornada.

