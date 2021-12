Ingressos para espetáculo de Luccas Neto têm virada de lote

Os ingressos para o espetáculo "Os Aventureiros", estrelado pelo youtuber Luccas Neto, tiveram virada de lote e estão à venda. A apresentação será realizada no dia 19 de maio, às 17h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou através do site Ingresso Rápido.

O youtuber produz conteúdo voltado ao público infantil que possuem idade a partir de 2 anos. Em seus vídeos, Luccas Neto aborda assuntos voltados para jogos e brincadeiras lúdicas e saudáveis, além de criação e reprodução de histórias e clássicos contos infantis.

adblock ativo