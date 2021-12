Ingressos de espetáculo do Porta dos Fundos estão à venda

Já estão quase esgotados os ingressos de "Portátil", com os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Luis Lobianco e Gustavo Miranda, do grupo Porta dos Fundos. O espetáculo será apresentado sábado, 5, às 21h, e domingo, 6, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 80.

O formato do espetáculo parte de uma entrevista com a plateia que dá origem a uma peça improvisada, com início, meio e fim. Com os poucos dados que a pessoa escolhida na plateia fornece aos atores, além de uma trilha sonora composta no momento, o elenco cria uma narrativa que percorre as memórias do entrevistado.

No final, o resultado é um espetáculo orgânico, diversificado, que passeia por diversos personagens, épocas e lugares, a fim de contar a história de uma pessoa.

