Ingressos à venda para o musical Crazy For You

Estão à venda os ingressos para ir conferir "Crazy For You", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Teatro Castro Alves, nos dias 25, 26 e 27 de Julho, às 20 horas. As entradas custam R$ 200/R$100 (filas A a P), R$ 140/R$ 70 (Q a Z3), R$ 80/R$40 (Z4 a Z8 ) e R$ 50/R$25 (Z9 a Z11).

O espetáculo, primeiro musical de Sapateado da Broadway montado no Brasil, é uma versão de Miguel Falabella com direção de José Possi Neto.

"Crazy For You" é inspirado no clássico musical "Girl Crazy", de 1930, que já foi adaptado três vezes para o cinema. As músicas têm as melodias originais do lendário compositor norte-americano George Gershwin com versão brasileira assinada por Falabella e coreografia original da Broadway, criada pela americana Susan Stroman (ganhadora, pela obra, de um Tony Award, o "Oscar" dos musicais).

Na versão brasileira, Jarbas Homem de Mello é Bobby Child, um herdeiro playboy de Nova York, que, apesar da insistência da mãe, não tem o menor interesse pelos negócios da família e só quer saber de cantar e dançar. A contragosto é enviado à pequena e pobre cidade de Pedra Morta, no oeste americano, para cobrar uma dívida e fechar o teatro local. Mas, ao chegar lá, se apaixona perdidamente pela durona Polly, interpretada por Cláudia Raia, filha do proprietário do estabelecimento.

adblock ativo