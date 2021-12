Ingressos à venda para espetáculo infantil Pedro e o Lobo

Começou nesta terça-feira, 8, a venda dos ingressos para ir conferir o espetáculo infantil Pedro e o Lobo, que acontece neste sábado e domingo, 12 e 13, às 17 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O valor é R$ 10 (inteira) e pode ser adquirido na bilheteria do teatro e nos postos conveniados dos SAC's Barra e Iguatemi.

Inspirado na famosa fábula musical do compositor russo Sergei Prokofiev (1891-1953), a atração reúne o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Criada em 2011, Pedro e o Lobo é a primeira coreografia da companhia baiana de dança contemporânea voltada para o público infanto-juvenil.

A montagem tem concepção, adaptação, cenografia e direção artística de Jorge Vermelho, curador artístico do BTCA, e a direção musical e do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da OSBA. A regência fica por conta do maestro Eduardo Torres, pianista da Sinfônica da Bahia.

