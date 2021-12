Infantil Noite do Pijama em cartaz no Teatro Molière

A peça infantil Noite do Pijama segue em cartaz todos os sábados de agosto, às 16h, no Teatro Molière, localizado na Ladeira da Barra, em Salvador. O ingresso custa R$ 30 (inteira)

A montagem, com direção de Fernanda Paquelet (Siricotico: uma comédia do balacobaco, Vaca Lelé) e Jarbas Oliver (Toma Jeito de Gente!), conta a história de cinco crianças que se divertem ao descobrir brincadeiras do passado.



A aventura dos pequenos, pelo universo desconhecido dos jogos da época de seus pais, começa quando o inteligente Franco (Igor Epifânio) convida os amigos do condomínio para dormir em sua casa.

O destemido Breno (Ruhan Alvares) é o primeiro a topar, a dengosa Belle (Marília Castro) convence os pais e acompanha a esperta Nine (Ariane Souza) e Iranzinho (Alan Miranda ou Leandro Villa), o mais novo da turma que é fissurada por estória de terror. O desenrolar da história é uma noite cheia de aventuras e muitas surpresas.

