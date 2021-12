Infantaria traz humor e improvisação a Salvador

O ator, comediante e músico Rafael Infante (conhecido pelo fenômeno Porta Dos Fundos) chega a Salvador com o espetáculo "Infantaria". O solo, que tem texto de Rafael e Tatiana Novaes, será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 21 horas.



"Infantaria foi construído ao longo do ano passado. Não queria um stand up comedy convencional e, por esta razão, além de mostrar personagens, faço improvisações de acordo com o que decide o público", afirma o intérprete, que será dirigido por Tatiana Novais.



Temas cotidianos

O humorista traz à baila temas que são alvo de conversa em vários grupos sociais, a exemplo do caos no trânsito, as novas tecnologias e as notícias que são reproduzidas à exaustão (e nem sempre confiáveis) e assuntos pessoais, como o medo que ele diz que tem de viajar de avião, por exemplo.



Como supera? "Cada dia reajo de uma maneira. Mas antes de viajar checo a questão do tempo", revela, entre risos.

O ator diz que faz questão de valorizar o Brasil na montagem, comentando o fato de muita gente soltar a voz no estilo norte-americano.



"É um espetáculo onde crio imagens para o público a partir do que estou falando", diz, salientando que o palco tem poucos elementos: uma mesinha, uma cadeira e microfone. Não vão faltar algumas surpresa para o público.



Rafael Infante diz que Tatiana, que é sua mulher, já conhece seu tipo de humor, o que o deixa em situação confortável, acrescentando que situações do cotidiano presenciado pela dupla podem ir para o palco.

Projetos

O ator, que no Porta dos Fundos alcançou sucesso junto com Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Clarice Falcão, Letícia Lima, Júlia Rabello, Marcos Veras e outros atores, afirma que em maio estreia o filme "Diva a 2", com Vanessa Giácomo, que tem direção de Paulo Fontenele.



Outro projeto que está mobilizando o ator é o filme do Porta dos Fundos. E mais: ele quer também implantar um novo projeto na área musical (Rafael começou a carreira como músico ao formar uma banda com seus amigos. A banda se chamava Preto Tu, fazendo diversos shows).



"O público de Salvador é sempre caloroso e Infantaria estreou em Juazeiro", conta.

