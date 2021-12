Incêndio do Museu Nacional é tema de espetáculo no TCA

O incêndio do Museu Nacional, ocorrido em setembro do ano passado no Rio de Janeiro, será tema do espetáculo “CHAMA: Coreografia para artistas incendiárixs”, apresentado pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA), nesta quarta-feira, 30, e quinta-feira, 31, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA).

Abordando questões de memória, construção e reconstrução, indagando nossas atitudes diante das destruições, o espetáculo dirigido pelos coreógrafos Jorge Alencar e Neto Machado, tem como ponto de partida o seguinte questionamento: “Se você tivesse poucos segundos para proteger algo de um incêndio, o que você traria consigo? ”.

No palco, os bailarinos atravessam escombros na tentativa de encontrar modos de sobrevivência e resistência, provocando no público reflexões, que vão além do incêndio e perpassa por questionamentos políticos e pessoais.

Os ingressos que custam entre R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

