Iluminador Pedro Dultra lança livro e faz oficinas na BA

Certa feita, o poeta Manoel de Barros escreveu que é nos desvios que se encontram as melhores surpresas. O iluminador Pedro Dultra, 32 anos, sabe bem disto: a profissão escolhida chegou por obra do acaso, ainda na adolescência, quando saiu para comer pizza com um amigo da família e voltou para casa como assistente de iluminação.

É bem verdade que o amigo não era um colega de escola interessado apenas em videogame: era Marcelo Marfuz, responsável pela iluminação de diversos espetáculos teatrais da cidade. "Ele ia fazer a luz de um show e me pediu para fazer umas coisas na mesa de luz. E aí me falou: 'Semana que vem vai ter de novo, quer ir?'. Eu fui", Pedro conta.

Começou na música, e em pouco tempo já estava aprendendo mais sobre iluminação em dança e teatro. Foi assim até que as notas começassem a cair no colégio. Pedro tinha 15 anos então.

Anos depois, para descobrir para que curso faria vestibular, nem precisaria de teste vocacional. "Fiz para direção teatral. A escolha foi para me aproximar da iluminação, já que não tinha curso específico, para ficar perto dos diretores. Foi uma estratégia que tracei", Pedro diz.

Livro

O passo seguinte foi um mestrado na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia para estudar iluminação. A dissertação foi transformada num livro que será lançado no próximo mês em Salvador. Em_Cena O Iluminador (Seminaluz, 164 páginas, R$ 25) apresenta a iluminação cênica ao leitor a partir das especificidades do tema e analisa a construção da luz no espetáculo Mestre Haroldo e Os Meninos, dirigido por Ewald Hackler em 2006.

O livro foi publicado graças ao edital do Seminaluz, um grupo de iluminação cênica de Ipatinga, Minas Gerais. O projeto de Pedro, que foi professor substituto da disciplina Iluminação na Escola de Teatro da Ufba, concorreu com mais sete projetos de todo o país.

Pedro conta que o ofício de iluminador ainda é pouco conhecido por ser um trabalho bastante específico. "Quando perguntam minha profissão no aeroporto, respondo que sou iluminador. Ainda tem gente que estranha", ele revela.

Para Pedro, é preciso perceber a iluminação de um espetáculo muito além da técnica. "Somos artistas, precisamos de uma infraestrutura para trabalhar. Se a cidade tivesse mais teatros, certamente teríamos mais profissionais de iluminação".

Cenógrafo e parceiro de Pedro em diversos espetáculos, Rodrigo Frota afirma que o maior trunfo do iluminador é a habilidade em transformar técnica em arte. "Ele é um parceiro muito criativo. Conhece muito o manuseio, a manutenção e a utilização dos equipamentos. E transforma esse conhecimento técnico em artístico", afirma.

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro na Categoria Especial por três anos consecutivos (de 2009 a 2011), Pedro levou o troféu para casa pela iluminação do espetáculo Protocolo Lunar, de 2011.

O trabalho de valorizar a profissão de iluminador não parou por aí. "Tento sempre conversar e dizer que quero meu nome no cartaz do espetáculo. Se o mercado não souber que existimos, nunca vai melhorar".

Na estrada

Por conta da falta de um curso específico para aprender iluminação, Pedro Dultra apostou na estrada como professora. "Viajei para festivais fora da Bahia, conheci iluminadores. Não ter uma formação oficial me fez buscar informações artísticas e técnicas em outros lugares".

O tempo livre, ele passava no teatro, acompanhando todas as etapas de construção do espetáculo. "A imagem da luz já existe em sua cabeça, mas é preciso ter know-how para executar ".

Quando os ensaios acabavam é que começava o rock´n´roll: Pedro é aficcionado por Pink Floyd, Led Zeppelin e Rolling Stones e conta que a inspiração para criar chega mais rápido com uma boa trilha sonora.

Neste mês, Pedro, que assina a iluminação de espetáculos em cartaz como Cartografia do Abismo, volta para a estrada, desta vez para ministrar oficinas de iluminação em Guanambi, Feira de Santana, Alagoinhas, Paulo Afonso e Itabuna. As inscrições são pelo site da Fundação Cultural (www.fundacaocultural.ba.gov.br).

