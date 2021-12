Humoristas apresentam espetáculo 'Coisas da Bahia' em Itabuna

Os comediantes baianos Renato Piaba, Pisit Mota, Léozito e Cristian Bell apresentam neste domingo, 6, às 20h, no Terceira Via Hall, em Itabuna, no sul da baiano, o espetáculo 'Coisas da Bahia'. Na apresentação, os humoristas propõem uma hilária reflexão sobre a realidade dos baianos.

Com a proposta de misturar vários estilos de humor, como o stand up comedy, improvisos, esquetes e sátiras do cotidiano da Bahia, os comediantes prometem levar ao público um espetáculo inédito, com texto e direção coletivos, além de um cenário que faz total alusão à cultura do estado.

O espetáculo reúne características de vários personagens baianos, como Gandhi, folião carnavalesco, Bahia x Vitória, dentre outros.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos através do site Ingresso Digital.

