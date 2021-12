Humorista Pisit Mota se apresenta em Ilhéus e Itajuípe

De quinta a sábado, o ator e humorista baiano Pisit Mota apresenta sua stand up comedy Por Umas e Por Outras em duas cidades baianas: Itajuípe (quinta e sexta) e Ilhéus (sábado). O espetáculo conta com roteiro e direção do próprio Pisit, e entra em sua segunda temporada.

No primeiro ano em cartaz, entre janeiro e dezembro de 2014, o espetáculo foi assistido por mais de 36 mil pessoas de toda a Bahia e de estados como Sergipe e Minas Gerais. O show mescla stand up comedy, intervenções de áudio e vídeos.

