Humorista Maurício Meirelles traz Facebullying para Salvador

O humorista Maurício Meirelles vai fazer uma única apresentaçaõ em Salvador, domingo, 31 de julho, às 19h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Após uma longa temporada em São Paulo, onde já teve cerca de 100 mil espectadores, o espetáculo começa a rodar o país. Desta vez, a capital baiana vai receber um nova apresentação com textos inéditos.

Além disso, o humorista fará a gravação do Facebullying, quadro de grande audiência no canal oficial de Meirelles no Youtube, onde ele chama uma pessoa da platéia e toma conta do seu perfil no facebook como se fosse o dono da conta na rede social.

O espetáculo tem duração de 80 minutos de apresentação, e aborda temas polêmicos. Os ingressos custam custam R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia), e podem ser adquiridos no no compreingressos.com/catalogodeteatro e no local.

