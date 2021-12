Humorista Carioca apresenta sessão extra de espetáculo em Salvador

O humorista Carioca vai realizar uma apresentação extra do espetáculo 'Más Companhias', em Salvador. A sessão acontecerá no dia 15 de setembro (domingo), às 18h, no Teatro ISBA, em Ondina.

Os ingressos, que custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou pela internet através do site Ingresso Rápido.

Carioca tem mais de 20 de carreira, conhecido pelos seus personagens Boris, Jô Suado, Dilma Ducheff, Amaury Dumbo, Bolsonabo, entre outros. O humorista é reconhecido também pelo seu trabalho no programa Pânico.

