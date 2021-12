História do time do Flamengo ganha versão teatral

Depois do sucesso do espetáculo "A Voz do Campeão", que narrou a história do Esporte Clube Bahia por meio dos depoimentos de um torcedor apaixonado, o diretor baiano Edvard Passos resolveu investir em outro audacioso projeto.

Trata-se do espetáculo "O Mais Querido", que pretende levar ao palco as mais extraordinárias façanhas do Clube de Regatas do Flamengo, um dos times mais populares do país.

Com estreia prevista para outubro, no Rio de Janeiro, o espetáculo já confirmou um baiano no elenco: o ator Emiliano D'Ávila, que interpretou Lúcio, na novela Avenida Brasil.

"Contar a história do clube do Flamengo é contar a invenção do jeito brasileiro de jogar futebol", afirma o diretor.

Dramaturgia - Ele conta que a dramaturgia de O Mais Querido foi construída sobre uma ampla pesquisa bibliográfica, além da consultoria da Diretoria do Patrimônio Histórico do Clube de Regatas do Flamengo.

"Não quis repetir a mesma estrutura do espetáculo do Esporte Bahia, que teve texto assinado por mim e João Alfredo e que foi montado a partir do ponto de vista do torcedor. No caso do Flamengo, parto da premissa de um grupo forte de amigos para contar, com saltos evolutivos, a história do clube", afirma Edvard Passos.

Em cena, seis atores representarão diversos personagens ao longo dos muitos anos de vida do clube, assumindo por vezes a condição de narradores. Os intérpretes, além de cantar, deverão tocar instrumentos típicos de roda de samba.

De acordo com Edvard, o espetáculo tem prólogo ambientado em 1895, quando quatro jovens estudantes cariocas, cansados de sempre perder as garotas do bairro para os musculosos remadores de Botafogo, decidem criar um grupo de regatas do Flamengo.

Aos quatro estudantes juntam-se mais dois para cotizar a compra de uma velha baleeira e escapam, por pouco, de uma tragédia nos mares da Baía de Guanabara. Foi o início de tudo.

Fluminense - O encenador afirma que, a partir daí, é mostrada a cisão do futebol do Fluminense, campeão carioca, em 1911. "Jogadores tricolores rompem com a diretoria do time e o Clube de Regatas Flamengo ganha um plantel campeão, só que com uma estrutura totalmente improvisada", diz.

A Geração de Ouro do Flamengo não fica de fora. Leandro, Júnior, Adílio, Zico, Nunes, Andrade, dessa vez como personagens, trarão à cena suas histórias e as conquistas do clube. São apenas alguns dos aspectos abordados.

Drama - O ator Emiliano D'Ávila, que garante que é torcedor do Flamengo, confessa que no início ficou um pouco receoso de embarcar no projeto.

"Como a história de um time de futebol poderia dar pano para manga no teatro? Depois, entretanto, pelas conversas com Edvard, vi que a história do Flamengo é repleta de drama, conflitos, momentos históricos", afirma, entusiasmado.

Sobre a equipe, Edvard ressalta: "O Bruno Lucena, nosso colaborador, é o historiador do Clube de Regatas do Flamengo. Ele acompanhou todo o processo da peça e é nosso consultor para revisão dos dados históricos da dramaturgia. E Tânia Rocha é a representante da Rocha Rio Produções, que tem um excelente currículo".

O diretor informa que Ricco Viana é o diretor musical. "Ele já trabalhou em projetos maravilhosos como Clandestinos (peça e série de TV)".

adblock ativo