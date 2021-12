Hermanoteu Na Terra de Godah volta a cartaz em março

O espetáculo Hermanoteu Na Terra de Godah, da Cia. de Comédia Os Melhores, retorna a Salvador para duas apresentações em março. Serão duas sessões, às 18h30 e 21h, no dia 15 do próximo mês, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA).

A peça fala sobre Hermanoteu, típico hebreu do ano zero, que recebe uma missão divina: guiar Seu povo à Terra de Godah.

Os ingressos para as apresentações na capital baiana custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) (filas A a P), R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) (Q a Z6), R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) (Z7 a Z11).





