Heloísa Perissé traz comédia para Salvador

Depois de sua estreia nacional em Salvadro, Heloisa Périssé volta com seu primeiro monólogo "E Foram Quase Felizes para Sempre". As apresentações acontecem de sexta, 13, e sábado, 14, às 21h, e domingo, 15, às 19h no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 (sexta), R$ 80 (sábado) e R$ 70 (domingo).

"E Foram Quase Felizes para Sempre" retrata a noite de autógrafos da escritora Letícia Amado. Ela viajou um ano e meio, atrás dos melhores resorts, melhores praias, melhores hotéis para que as pessoas pudessem viajar com seus amores e curtir uma lua de mel inesquecível.

Só que durante o período da procura, por conta de suas diversas viagens, ela se separa do marido, e no dia da sua tão esperada noite de autógrafos, onde ela finalmente está lançando seu livro, vê o ex-marido beijando uma nova namorada.

adblock ativo