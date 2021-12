Heloísa Périssé estreia monólogo em Salvador

Heloísa Perissé escolheu Salvador para a estreia nacional do monólogo E Foram, Quase, Felizes... Para Sempre, que fica em cartaz sexta, 31 de maio, e sábado, 1º de junho, às 21h, e domingo, 02 de junho, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

Esse é o primeiro monólogo da atriz, que também escreveu e produziu. A peça mostra o conflito na vida da escritora Lele Santana, que saiu em busca das melhores opções de viagens a dois e, na noite de lançamento do seu livro "Cantinho Pra Dois", seu marido pede a separação. Os ingressos custam R$ 60 (sexta) e R$ 70 (sábado e domingo).

