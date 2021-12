Harry Potter vai ganhar continuação... mas no teatro

As histórias de Harry Potter vão ganhar uma continuação nos palcos de Londres. A autora JK Rowling revelou nesta sexta-feira, 23, que o espetáculo teatral "Harry Potter and The Cursed Child" (Harry Potter e a Criança Amaldiçoada") vai se passar 19 anos após os acontecimentos de Harry Potter e As Relíquias da Morte.

""Então agora vocês sabem que não há um prelúdio: Harry Potter & the #CursedChild começa #19anosdepois! Vá para @HPPlayLDN para mais informações!", escreveu JK Rowling no Twitter.

Também foi divulgado a sinopse oficial da peça: Sempre foi difícil ser Harry Potter e não fica muito mais fácil agora que ele é um empregado sobrecarregado do Ministério da Magia, marido e pai de três crianças em idade escolar.Enquanto Harry luta contra um passado que insiste em não se calar, seu filho mais novo Albus lida com o peso de um legado familiar que ele nunca quis. Enquanto passado e presente se unem de forma sinistra, pai e filho descobrem a verdade inconveniente: às vezes, a escuridão vem dos lugares menos esperados.

O espetáculo estreia no dia 30 de julho de 2016, em Londres. E, assim como o último filme, será dividido em duas partes.

Antes que os fãs se animem para um possível filme, JK Rowling já disse que escreveu exclusivamente para os palcos. Mas nada que alguns milhões não a façam mudar de ideia.

