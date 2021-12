Hamlet e Macbeth voltam a cartaz

Depois de breve pausa para o período de Carnaval, os espetáculos Hamlet +HamletMachine (incluindo a peça de Heiner Muller) e Macbeth, de William Shakespeare, retornam ao palco do Teatro Vila Velha.



Dirigidas por Márcio Meirelles, as peças voltam à cena a partir do dia 21 e permanecem durante todo o mês de março: Hamlet, às quintas e sábados; Macbeth às sextas e domingos; ambas sempre às 19h30.



Os ingressos já podem ser comprados antecipadamente pelo site www.teatrovilavelha.com.br. As duas peças funcionam em rede: compartilham o mesmo elenco e cenário e dialogam através de fragmentos da trilha, figurinos e citações.

