Gummy Bear Show se apresenta em Salvador

O musical 'Gummy Bear Show' entra em cartaz em Salvador no próximo sábado, dia 2 de fevereiro. O público vai poder conferir as aventuras do urso nos dias 02 e 03 de Fevereiro, Sábado ás 11h e domingo 11h às 16h no Teatro Jorge Amado.

O show conta com efeitos especiais, coreografias e interação com o publico, que vai conferir os maiores sucessos do ursinho verde como: 'Eu Sou o Gummy Bear', 'Bolha de Sabão', 'Chupeta', 'Cho Ka Ka', 'Happy Birthday' entre outros.

O musical é realizado pela da Idearte Produções, com direção geral de Amaury Júnior, coreografias de Pablo Craveiro e roteiro de Luana Vencerlau. O elenco é formado pelos bailarinos profissionais: Rodrigo Cerenza, Leonardo Prata, Rayane Nayara, Luana Medeiros, Eduardo Lukys e Kaik Limenzo. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$25,00 (Meia) e podem ser adquiridos no teatro.

