Grupo Teatro Griô celebra a cultura infantil com arte

Espetáculos, oficinas, rodas de conversa, encontros com autores, sessões de histórias, brinquedos artesanais, rodas de cantigas e versos e intervenções artísticas. Estas são apenas algumas das atividades do projeto Festa no Céu - Encontro de Valorização da Cultura da Infância, que chega a segunda edição.

O evento, que é uma produção do Grupo Teatro Griô, acontece desta sexta, 10, a domingo, 12, no Goethe Institut, (ICBA), Corredor da Vitória. O arte-educador Rafael Moraes , um dos coordenadores do projeto, afirma que vai te a arte da palhaçaria, mágicos e jogos populares.

"A primeira edição, no ano passado, no Colégio Antonio Vieira, teve um caráter experimental. Não tinha este leque de atrações voltadas para a infância, mas que também atrai os adultos", destaca, acrescentando que a ideia é a de que o Festa no Céu... entre para a grade de eventos calendarizados do Estado.

Pesquisas

Vale lembrar que o Grupo Teatro Griô há 19 anos desenvolve pesquisas e metodologias próprias inspiradas na tradição oral, na arte de narrar histórias, no circo-teatro e na cultura da infância.

"Tudo começou com trabalho desenvolvido na Escola de Teatro da UFBa com o professor Carlos Petrovich e a escritora Vanda Machado" lembra Rafael. A partir daí, ele e a atriz Tânia Soares, resolveram se aprofundar no projeto.

Abertura do evento

Nesta sexta, na abertura do evento, as 20 horas, acontece a Roda de Conversa, Roda de Cantigas e Narração de Histórias com a musicóloga Lydia Hortélio e a escritora Mabel Velloso.

"É a primeira vez que participo deste projeto e estou muito feliz porque cresci ouvindo histórias e sempre gostei de contar também. Além de estimular a imaginação, a con tação de histórias desperta a vontade da leitura e trabalha com questões como o medo, por exemplo" , afirma a escritora Mabel Veloso, que tem mais de 30 livros publicados.

Sábado e domingo a programação é extensa. Começa às 9h e termina às 20 horas. Entre os destaques de amanhã, dois espetáculos protagonizados por crianças: A Biblioteca Misterios, às 11 horas e A Roupa Nova do Rei , às 15 horas.

Às 19 horas será a vez do espetáculo Um Tal de Pedro Malazartes... histórias, façanhas e artes. Já a peça Histórias de Causar Espanto, que reúne vários contos de assombração de inúmeros países , acontece às 20 horas.

Estes dois espetáculos se repetem no domingo, no mesmo horário.

Terapeuta do riso

No domingo, entre as atrações, as oficinas Arte de Narrar histórias com Rafael Morais e Brinquedos Feitos com Sálua Chequer, que acontecem das 9 às 12 horas.

Para quem curte a arte dos palhaços, às 15 horas será apresentado o espetáculo Palhaçada, Palha Cozida, com os Terapeutas do Riso.

| Serviço |

Festa no Céu – Encontro Artístico de Valorização da Cultura da Infância

Quando: Sexta, 20 h/ Sábado e domindo, das 9 às 20h

Onde: Teatro do Goethe-Institut

Ingresso: Ingresso para 01 espetáculo: R$ 20 e R$ 10 (meia). Pacote para 03 espetáculos: R$ 40 e R$ 20. Pacote para 06 espetáculos: R$ 80 e R$ 40.

Oficinas: Participação em uma oficina: R$ 50 Participação em duas oficinas: R$ 80.

Apresentações no Foyer do teatro: pague quanto quiser

