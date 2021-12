Grupo prorroga apresentações do espetáculo 'A Conferência'

O Grupo Oco Teatro Laboratório prorrogou as apresentações do espetáculo A Conferência e deve ficar em cartaz até o dia dia 31 de março, no Teatro Vila Velha. Os atores sobem ao palco sempre às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Com direção geral de Luis Alonso e texto de Paulo Atto, a montagem discute relações sociais, incluindo as relações de poder, migração e política com uma pitada de bom humor e paródia dos momentos atuais do Brasil e do mundo.

O caos urbano e o viver fragmentado que o ser humano habita através do bombardeio de informações, a poluição visual e sonora, o consumo exacerbado e o discorrer nonsense que nos movimenta, assim como a perda de valores não somente monetários, mas também de conceitos e posturas daqueles que administram as nossas cidades também são discutidos na montagem.

O espetáculo transita pela performance art e happening com a proposta de intervenção em sala teatral ou espaço alternativo. "É um espetáculo com uma abordagem artística conceitual, que pretende provocar a reflexão sobre os espaços de convívio", afirma o diretor Luis Alonso.

