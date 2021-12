Grupo Parlapatões encena nova peça infantil na Caixa

De 11 até o dia 21 de outubro, sempre às 16 horas, estará em cartaz na Caixa Cultural (Carlos Gomes) o espetáculo infantil "O Bricabraque", do grupo Parlapatões. Com texto e direção de Hugo Possolo, a peça mostra a atuação solo cheia de improviso de Raul Barretto, e conta as aventuras do leiloeiro maluco Bricabraque que narra sua paixão pela pulga Gala.

Um dos pontos altos do espetáculo é a forte interação com o público infantil, que desde a entrada do teatro passa a participar da brincadeira, ganhando um dinheiro de brinquedo chamado Cabraquês.

A entrada para o espetáculo será feita pela doação de um quilo de alimento não-perecível.

adblock ativo