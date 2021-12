Grupo Os Romeus apresenta o espetáculo "O que será de Zé?"

Com humor irreverente, o grupo Os Romeus faz nova apresentação nesta terça-feira, 23, às 19h30, no Teatro Martim Gonçalves. Eles apresentam o espetáculo "O que será de Zé?". O ingresso custa R$ 20 (inteira) e 10 (meia).

A montagem conta a história de Zé, um homem louco e amargo que ainda vive à sombra de um passado próximo. Cheio de rancores e preconceitos, ele não aceita que a busca pela felicidade implique numa mudança nas suas convicções.

A apresentação faz uma mistura de canto popular com lírico e conta com a participação de nomes importantes do teatro baiano como Ilma Nascimento (roteiro), Hamilton Lima (figurinos, adereços e assistência de direção) e Vinícius Martins (direção).

No repertório, canções que marcaram a carreira do grupo, ressaltando a diversidade musical que sempre esteve presente em seus trabalhos.

Os Romeus é formado por Álvaro Lemos, Tonih Vinih, Andrea Alves e Cristiane Pimentel nas vozes e vocais, Tadeu Mascarenhas no teclado, Thiago Baumgarten no baixo, Márcio Pereira na guitarra, Lallo na bateria e Fábio Garboggini no violoncelo e percussão.

adblock ativo