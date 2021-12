Grupo 'Os Melhores do Mundo' celebra 20 anos em Salvador

Os fãs do esquete de Joseph Klimber podem comemorar. Grupo "Os Melhores do Mundo" está de volta a Salvador para comemorar os 20 anos do espetáculo "Notícias Populares". A apresentação será no dia 4 de agosto, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA). Os valores dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 120, a depender da fileira escolhida.

As estradas estão à venda no site do Ingresso Rápido, na bilheteria do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista.

Em "Notícias Populares", "Os Melhores do Mundo" apresenta uma série de esquetes que, por meio do humor, abordam fatos cotidianos inusitados. Um dos pontos mais importantes é o de Joseph Klimber, um homem que ultrapassa todos os obstáculos da vida com dedicação. A peça tem como classificação indicativa 14 anos.

