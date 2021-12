Grupo italiano traz Vinte Mil Léguas Submarinas a Salvador

A Companhia Teatro Potlach, uma das mais importantes na área de pesquisa da Itália, traz a Salvador o premiado espetáculo Vinte Mil Léguas Submarinas, inspirado na obra de Júlio Verne. As apresentações acontecem de amanhã a domingo, às 20 horas, no Teatro Vila Velha. Trata-se de projeto que promove o diálogo entre teatro, música, cenografia digital e videoarte para reconstruir o efeito imagético das páginas do romance de aventuras.

Sobre a escolha do romance para o palco, o diretor da Cia de Teatro Potlach, Pino Di Buduo, justifica: "Vinte Mil Léguas Submarinas é uma história de viagem extraordinária de um dos mais importantes romances franceses de 1800. É um livro que li quando era jovem e que me impressionou muito. Queria mergulhar nesta fonte pessoal de emoções, provadas em um período delicado da minha", afirma.

Ele explica que é tradição da companhia Potlach pesquisar a ação física em todas as fontes narrativas e dramáticas. "Neste caso afrontamos um romance de aventuras e viagens, em que se apresenta a relação da natureza com a descoberta de um mundo desconhecido", acrescenta.

Pino revela que a parte sonora se reveste de importância na montagem: "O espetáculo é destinado a um público que possa compreender a história representada, que ao mesmo tempo é plena de nuances, de sombras e de processos criativos", frisa.

Trama - Na trama, dois cientistas protagonistas enfrentam os mistérios da aventura até uma dramática separação. "Criamos duas telas paralelas, da qual a primeira é transparente, ao interno da qual se desenvolvem as ações no mundo dos abismos submarinos", entrega Pino. Além da apresentação do espetáculo, a programação da companhia na Bahia inclui a realização de outros eventos na capital e no interior.

Entre eles, a oficina Mar de Imagens, que versa sobre a utilização do audiovisual nas artes cênicas, a ser ministrada pelo diretor da Cia, Pino Di Buduo, com o apoio dos atores e da equipe da companhia. A oficina acontecerá na Sala 5 da Escola de Teatro da Ufba nos próximos dias 28 e 29, das 15 às 19 horas. Destina-se a profissionais e estudantes de teatro e dança e terá inscrições gratuitas para as 30 vagas oferecidas. É requerido dos participantes terem assistido à montagem da Potlach.

Nego fugido - Na programação também consta a realização de uma vivência, no próximo dia 30, em Acupe, localizado no distrito de Santo Amaro da Purificação, distante 79 quilômetros de Salvador. O evento será dividido em duas partes: na primeira, ocorrerá uma mesa redonda, às 14 horas, com representantes do Teatro Potlach, dos grupos tradicionais de Acupe, da Universidade Federal da Bahia e da Secretaria da Cultura de Santo Amaro.

Já a segunda parte, às 16 horas, envolverá apresentações artísticas pelas ruas e praças de Acupe, envolvendo o Teatro Potlach, o Nego Fugido (manifestação cultural baiana que une a dança, a música, o candomblé e o teatro), além de grupos culturais de Salvador e da região do Recôncavo.

