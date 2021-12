Grupo espanhol apresenta teatro de objetos em Salvador

O grupo espanhol Onírica Mecânica traz seu teatro de objetos para Salvador com o espetáculo "A intrépida viagem de um homem e um peixe" (El Intrépido viaje de un hombre y un pez). O grupo faz apresentação única na sexta-feira, 8, às 19h30, no auditório do Instituto Cervantes, com entrada franca.

Em temporada no Brasil, o espetáculo combina o teatro visual - fantoches, sombras e objetos - com a linguagem sensorial, preservando a arte dos contos.

O enredo gira em torno de um homem e um peixe que rodam o mundo contando suas histórias por onde passam, acompanhados de suas bugigangas, bonecos de arame, luzes de Natal, letras voadoras e estranhos objetos. O espetáculo ganhou o prêmio de melhor cenografia e menção honrosa na tradicional premiacão "Feira de Fantoches de lleida, 2009", na Espanha.

Os ingressos devem ser solicitados na sede do Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra, ou pelo telefone 71 3797-1667.

